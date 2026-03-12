Bursa\'da Apartman Yangını

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Yangını fark eden ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.