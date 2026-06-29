Bursa\'da Araç Alev Aldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi'nde, seyir halindeki Taner K. idaresindeki 80 GS 994 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.