Bursa\'da Avrupa Hareketlilik Haftası Büyükşehir Belediyesi etkinlikleriyle başladı

Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası Büyükşehir Belediyesi etkinlikleriyle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası, Büyükşehir Belediyesi'nin Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlediği programla başladı. Programda yürüyüş, bisiklet ve zumba yapıldı; 20 Eylül'de Atatürk Caddesi'nde, 21 Eylül'de Merinos'ta etkinlikler sürecek.
Bursa'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki etkinlikler, "Herkes İçin Adım Adım Hareketlilik" programıyla başladı.
Hüdavendigar Kent Parkı'nda, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda, yürüyüş, bisiklet ve zumba aktiviteleri gerçekleştirildi.
Programa, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Eğitim Vadisi'ndeki Çocuk Oyun Sokağı'nda da "Oyun Sokağa Taşıyor" etkinliği gerçekleştirildi.
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, 20 Eylül Pazar günü Atatürk Caddesi'nde "Arabasız Bir Gün, Hareketli Bir Kent", 21 Eylül Pazartesi günü Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde "Kuşaklar Arası Hareketlilik Çalıştayı" düzenlenecek.
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