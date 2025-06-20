Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişiyi bıçakla gasbeden zanlı yakalandı.
O.Ö. (32) Hasta Yurdu Caddesi'nde yürüyen D.K'yi bir süre takip ettikten sonra bıçakla gasbetti.
Polis merkezine giden D.K. zanlıdan şikayetçi oldu.
Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen O.Ö. polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Bıçakla Gasbetme Olayı: Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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