Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
17.06.2026 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanal medyada başlayan tartışma caddeye taşındı, Fırat Berke Alkan yaşamını yitirdi, 3 şüpheli yakalandı.

BURSA'da, sanal medya üzerinden birbirlerine hakaret ettikten sonra cadde üzerinde buluşan iki grubun bıçaklı kavgasında, göğsünden ve sırtından yaralanan Fırat Berke Alkan (22) öldü, arkadaşı Yusuf D. (22) ise yaralandı. Olaydan sonra kavgaya karışan 3 şüpheli yakalanırken 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Berke Alkan ve arkadaşı Yusuf D., sanal medya ve telefon üzerinden husumetli olduğu Görkem Ö. ile tartışmaya başladı. Karşılıklı hakaretin ardından taraflar, konuyu konuşmak üzere Selçukbey Caddesi'nde buluşma kararı aldı. Alkan ve Yusuf D., buluşma noktasına geldiklerinde karşılarında kalabalık bir grupla karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında göğsünden ve sırtından bıçak darbeleri alan Fırat Berke Alkan ile kolundan ve belinden yaralanan Yusuf D. kanlar içinde yere yığıldı. Diğer grup ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Fırat Berke Alkan, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Yusuf D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavgaya karıştığı belirlenen Gökmen Ö. (19), Ahmet A. (18) ve Aşkın Bora T. (18), Nilüfer ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Görkem Ö.'nün yakalanması için de çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kavga, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
Göksu Çayı’nda 6 gün önce kaybolan İsa’nın cansız bedenine ulaşıldı Göksu Çayı'nda 6 gün önce kaybolan İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Norveç Irak’a gol oldu yağdı Norveç Irak'a gol oldu yağdı

22:11
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
6 yaşındaki çocuk gelin davasında baba Gümüşel tahliye edildi
22:09
Dünya Kupası’nda şok sonuç Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
Dünya Kupası'nda şok sonuç! Demokratik Kongo Portekiz karşısında tarihe geçti
22:04
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran’a 300 milyar dolar ödenecek
ABD, 14 maddelik mutabakat metnini yayımladı: İran'a 300 milyar dolar ödenecek
21:55
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı
Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
21:02
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
20:48
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı
"Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 23:37:17. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.