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Bursa'da boş arsada TIR kazası: Bir kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da boş arsada TIR kazası: Bir kadın hayatını kaybetti

Bursa'da boş arsada yürürken fenalaşan Nebiye Avcı, sürücüsünün hareket ettirdiği TIR'ın önüne düşerek hayatını kaybetti. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa\'da boş arsada TIR kazası: Bir kadın hayatını kaybetti
15.12.2023 - 21:26,  Güncelleme: 21:28
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BURSA'da boş arsada yürürken fenalaşan Nebiye Avcı (64), sürücüsünün hareket ettirdiği TIR'ın önüne düşüp, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada meydana geldi. Market alışverişi yaptıktan sonra evine gitmekte olan Nebiye Avcı, iddiaya göre, fenalaşarak hareket etmeye hazırlanan park halindeki 16 CDL 65 plakalı TIR'ın önüne düştü. Kadını görmeyen TIR'ın sürücüsü C.Y., Avcı'nın üzerinden geçti. TIR'ın sarsılması üzerine durumu fark eden C.Y., araçtan indiğinde Nebiye Avcı'yı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirlerken, polis ekipleri ise TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

Nebiye Avcı'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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