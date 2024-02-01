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Bursa'da Boşandığı Eşi ve Arkadaşını Silahla Yaraladığı İddiasıyla Tutuklanan Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika
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Bursa'da Boşandığı Eşi ve Arkadaşını Silahla Yaraladığı İddiasıyla Tutuklanan Sanığın Yargılanması Başladı

Bursa\'da Boşandığı Eşi ve Arkadaşını Silahla Yaraladığı İddiasıyla Tutuklanan Sanığın Yargılanması Başladı

Bursa'da boşandığı eşi ile arkadaşını silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, olay günü eski eşinin yanında kalan çocuklarını almak için eve gittiğini ve çocuklarını aldığını söyledi. Ancak eski eşinin kocasıyla yaşanan tartışma sonucunda silahını alarak ateş açtığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

01.02.2024 16:47  Güncelleme: 16:48
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Bursa'da boşandığı eşi ile arkadaşını silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık Abdullah A, eski eşi Zeynep Ç. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık, olay günü, evli olduğunu öğrendiği eski eşinin yanında kalan çocuklarını almak için kadının yaşadığı eve gittiğini ve çocuklarını aldığını söyledi.

Evine giderken eski eşinin kocası Mehmet'in kendisini aradığını ve "Sen bu eve nasıl gelirsin? Neredesin? Bekle, yanına geliyorum." dediğini aktaran sanık, "Evden ruhsatsız silahımı alarak Mehmet'in evinin önüne gittim. Sokağın başında bekledim ve 'dışarı çık' diye bağırdım. Kapıdan biri çıktı. Kim olduğunu göremedim ve ben de karşı tarafı korkutmak için 5-6 kez çevreye ateş ettim. Şahıs ona ateş etmediğimi anlayınca yanıma geldi ve kişinin eski kayınpederim Fahri Ç. olduğunu gördüm." diye konuştu.

Tanıkları ve avukat beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Abdullah A, 28 Mayıs 2023'te boşandığı Zeynep Ç'nin merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Ülkü Sokağı'ndaki evine gitmiş, ikili arasında çıkan tartışmada Abdullah A, tabancayla Zeynep Ç'ye doğru ateş açmıştı. Zeynep Ç. ile arkadaşı Nermin A. bacağından yaralanmış, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Boşandığı Eşi ve Arkadaşını Silahla Yaraladığı İddiasıyla Tutuklanan Sanığın Yargılanması Başladı - Son Dakika


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