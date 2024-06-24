Bursa'da Diş Tedavisi Sonrası Evde Ölü Bulunan Kadınla İlgili Soruşturma Başlatıldı

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Bursa'da, bir kadının hastaneden döndükten sonra evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da apse yapan dişi için gittiği hastaneden evine döndü, hayatını kaybetti" konulu haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Enda Balta'nın 22 Haziran'da diş polikliniğinde gerçekleşen tedavisinin ardından rahatsızlanarak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Olay

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mete Sokağı'nda yaşayan Enda Balta (46), diş rahatsızlığı nedeniyle 22 Haziran'da bir kliniğe, şikayetleri geçmeyince de bir yakınıyla hastaneye gitmişti. Evine gelen Balta'yı, eczaneden ilaç almaya giden yakını yatağında hareketsiz bulmuştu.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Balta'nın ölümü şüpheli bulunmuş, Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılmıştı.