Bursa\'da Düşme: Kadın Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2'nci kattaki evinin camını silerken dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten beton zemine düşen Zeliha S. (56) ağır yaralandı.
Olay, 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Şenlik Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Zeliha S., evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek, 4 metre yüksekten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Zeliha S., ailesinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zeliha S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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