Bursa'da Feci Kaza: Sürücü Ağır Yaralı
Bursa'da Feci Kaza: Sürücü Ağır Yaralı

Bursa\'da Feci Kaza: Sürücü Ağır Yaralı
12.03.2026 12:46
Bursa'da otomobilin hafif ticari araçla çarpışarak TIR dorsesinin altına girmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

BURSA'da otomobilin, hafif ticari araçla çarpışıp park halindeki TIR'ın dorsesinin altına girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Oktay S.'nin (23) hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde meydana geldi. Oktay S.'nin kullandığı 16 APN 53 plakalı otomobil, Yusuf Y. idaresindeki 16 AT 315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yol kenarında park halindeki 16 RS 365 plakalı TIR'ın dorsesinin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Oktay S., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

Polis ekipleri soruşturma başlatırken, kazanın çevredeki bir iş yerine yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, savrulan otomobilin TIR dorsesinin altına girdiği, çevredekilerin ise panikle kaza yerine koştuğu anlar yer aldı. Hastaneye kaldırılan yaralı otomobil sürücüsü Oktay S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

