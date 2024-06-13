Bursa'da gül fidanlığında çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir gül fidanlığında, işçilerin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü.

Muradiye Mahallesi'nde, Orhan Aydın'a ait gül fidanlığında işçilerin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının çıktığı sırada fidanlıkta bulunan Aydın'ın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Aydın ile komşuları da söndürme çalışmalarına yardım etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.