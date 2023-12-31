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Bursa'da internet arızasını gidermek için gelen şüpheliler, ev sahibini darp edip para çaldı - Son Dakika
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Bursa'da internet arızasını gidermek için gelen şüpheliler, ev sahibini darp edip para çaldı

Bursa'da, internet arızasını gidermek için geldiği eve, birkaç gün sonra yanında kurye gibi giren arkadaşıyla birlikte gelen şüpheli, ev sahibini darbedip el ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 bin dolar ve 15 bin TL'yi alarak kaçtı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden birinin, daha önce geldiği evde keşif yaptığı ortaya çıkarken, 2 kişinin siteye girdiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

31.12.2023 - 16:37,
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BURSA'da, internet arızasını gidermek için geldiği eve, birkaç gün sonra yanında kurye gibi giren arkadaşıyla birlikte gelen şüpheli, ev sahibini darbedip el ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 bin dolar ve 15 bin TL'yi alarak kaçtı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden birinin, daha önce geldiği evde keşif yaptığı ortaya çıkarken, 2 kişinin siteye girdiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, 21 Aralık saat 14.00 sıralarında Kiremitçi Mahallesi Tamer Sokak Doğanbey TOKİ konutlarında meydana geldi. Irak uyruklu Saeed Sami Noori Saeed'in (70) yaşadığı daireye, internet arızasını gidermek için gelen Suriye uyruklu Wajd Ahmad Nayef (22), birkaç gün sonra yanında kurye kıyafetli Yemin Hattap (24) ile aynı daireye gitti. Hattap, yemek siparişi getirdiğini söylerken, Saeed'in yemek siparişi vermediğini belirtmesi üzerine eve zorla giren şüpheliler, ev sahibinin el ve ayaklarını bağladı. Evi ve Saeed Sami Noori Saeed'in kıyafetlerini arayan şüpheliler, ceketin cebinde bulunan 20 bin dolar, 15 bin TL, 2 cep telefonu ve banka kartlarını alarak ayrıldı. Saeed Sami Noori Saeed, olaydan 5 gün sonra, 26 Aralık'ta polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

'DARBEDİP BOĞMAYA ÇALIŞTILAR'

Polis merkezindeki ifadesinde daha önce evine internet arızasını gidermek için gelen Wajd Ahmad Nayef'in yanında bir kişiyle evine kurye olarak geldiğini söyleyen Saeed, 'Yemek siparişi getirdiklerini söylediler. Siparişim olmadığını söyleyerek kapıyı kapatmak istediğimde, ismini Vecd olarak bildiğim şahıs, ayağını kapının kapanmasını önlemek için koydu. Zorla eve girdiler. Beni darbedip boğmaya çalıştılar. Ellerimi ve ayaklarımı bağladıktan sonra, evimi aradılar. Paralarımı, cep telefonlarımı ve banka kartlarımı alarak kaçtılar' dedi.

İPLERDEN 14 SAAT SONRA KURTULMUŞ

Şüphelilerin 5 saat sonra evden ayrıldıklarını, kendisinin ise 22 Aralık saat 04.00'e kadar bağlı kaldığını belirten Saeed, kendi imkanları ile iplerden kurtulduktan sonra kendisini iyi hissetmediği için evden çıkıp polis merkezine gelemediğini, olaydan 5 gün sonra yeğeninin kendisini ziyarete gelmesiyle, hastaneye gittiğini ifade etti.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, adreslerine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 5 bin dolar, 700 TL, 1 cep telefonu ve 2 flaş bellek bulundu. Saeed'e ait diğer cep telefonu ile banka kartları ise şüphelilerin attıklarını söylediği yerde bulunamadı.

Wajd Ahmad Nayef ile Yemin Hattap, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin siteye kurye gibi girip, asansörle daireye çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Bursa\'da internet arızasını gidermek için gelen şüpheliler, ev sahibini darp edip para çaldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da internet arızasını gidermek için gelen şüpheliler, ev sahibini darp edip para çaldı - Son Dakika
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