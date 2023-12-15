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Bursa'da Karadeniz Hamsi Festivali

Bursa'da Osmangazi Belediyesi ile Marmara Karadenizliler Federasyonu tarafından düzenlenen Karadeniz Hamsi Festivali'nde bir ton balık pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi. Festival, Karadeniz türküleri eşliğinde horon tepip eğlenceyle devam etti. Festivalde ayrıca Karadeniz yöresine özgü lezzetler de satışa sunuldu.

Bursa\'da Karadeniz Hamsi Festivali
15.12.2023 - 22:37,  Güncelleme: 22:39
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Bursa'da Osmangazi Belediyesi ile Marmara Karadenizliler Federasyonunca (MARKAFED) düzenlenen "Karadeniz Hamsi Festivali"nde bir ton balık pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi.

Federasyonun Bursa Şubesi tarafından üye Karadeniz illerinin derneklerinin katılımıyla Çarşamba Kapalı Pazar Alanı'nda organize edilen festivalin açılış töreni gerçekleştirildi.

Yöresel sanatçıların seslendirdiği Karadeniz türküleri eşliğinde festivale katılanlar horon tepip eğlendi.

Ayrıca alanda kurulan mangallarda pişirilen bir ton hamsi, saatler öncesinden sıraya girenlere ikram edildi.

Karadeniz yöresine özgü lezzetlerin stantlarda satışa sunulduğu festival, 3 gün sürecek.

Bu yıl ikinci ayağı düzenlenen festivalin 3. aşaması Nilüfer ilçesindeki Beşevler Kapalı Pazar Alanı'nda 23 Aralık'ta başlayacak, ziyaretçilere açılışta bir ton hamsi ikram edilecek.

Kaynak: AA
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