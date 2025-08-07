Bursa'da Kayıp Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'da kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

İnegöl ilçesinde iki gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Özcan Duymaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik takipte, Duymaz'ın telefon sinyalinin İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi çevresinde uzun süre aktif kaldığı, ardından telefonunun kapandığı belirlendi.

Çalışmaların ikinci gününde, Şipali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.