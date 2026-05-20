Bursa\'da Kontrolden Çıkan Araç Dereye Düştü

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye savruldu. Kazanın ardından sürücünün aracı bırakıp olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan 16 YAH 28 plakalı otomobil dereye savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün aracı bırakarak, ayrıldığını belirledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.