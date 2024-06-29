Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu - Son Dakika
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Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu

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Bursa'da bir otomobil kontrolden çıkıp ters dönerek akaryakıt istasyonuna girdi. 50 metre sürüklenen otomobil, pompanın yanında durabildi. Yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

29.06.2024 21:01  Güncelleme: 23:30
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp ters dönerek bir akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çiğdem Doğan idaresindeki otomobil, Bursa- Yalova kara yolunun ilçe merkezi girişinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

Bursa'da takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu

POMPANIN YANINDA DURABİLDİ

Ters dönerek yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, pompanın yanında durdu. Sürücünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan sürücünün kedisi de sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarında, aracın ters dönmüş halde sürüklenerek gelip pompanın yanında durduğu görülüyor.

Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Orhangazi, Bursa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • barış özcan: Nasılda denk gelmiş 5 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Aydoğdu: Allah korumuş herkesi yoksa büyük bir facia olabilirdi . 3 0 Yanıtla
  • Ahmet faruk Gürşen: takla atmamış . arabanın sırtı kaşınmış 0 2 Yanıtla

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