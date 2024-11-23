Bursa\'da Köpeğe Saldırı Anları Güvenlik Kamerasında

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BURSA'da bir kişi, site bahçesinde duran köpeğe ayakkabı fırlatıp tekme attı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, sitenin bahçesinde duran köpeğe önce ayakkabı fırlatıp, kovaladı ardından tekme attı. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Tekmenin ardından köpek kaçarken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Yiğithan HÜYÜK -Kamera BURSA,