Bursa'da Kurban Bayramı öncesi iş yerlerinde fiyat denetimi - Son Dakika
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Bursa'da Kurban Bayramı öncesi iş yerlerinde fiyat denetimi

Bursa\'da Kurban Bayramı öncesi iş yerlerinde fiyat denetimi

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde lokanta, kafe, pastane, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan bazı iş yerlerinde fiyat listelerine ilişkin denetim yaptı. İşletmelerde fiyat tutarlılığının ve istikrarının sağlanması, müşterilerin yanıltılmasının ve şikayetlerin önüne geçilmesi için işletmelerin giriş kapılarında ürün fiyat listelerinin olup olmadığına dikkat edildiği belirtildi.

10.06.2024 12:29
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Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde lokanta, kafe, pastane, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan bazı iş yerlerinde fiyat listelerine ilişkin denetim yaptı.

Kentteki bir alışveriş merkezinin yemek katına gelen ekipler, özellikle restoran, lokanta ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin kontrollerde bulundu.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, işletmelerde fiyat tutarlılığının ve istikrarının sağlanması, müşterilerin yanıltılmasının ve şikayetlerin önüne geçilmesi için işletmelerin giriş kapılarında ürün fiyat listelerinin olup olmadığına dikkat ettiklerini belirtti.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığı bugünlerde denetimlere devam ettiklerini aktaran Aslanlar, şunları kaydetti:

"Özellikle ürünlerde fiyat etiketinin olup olmadığına, raflardaki fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluğun olup olmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine, meyve ve sebze reyonlarında da etiketlerle birlikte ürün künyelerinin bulunup bulunmadığına bakıyoruz. Bununla birlikte satıştan kaçınma var mı, stokçuluk yapılıyor mu inceliyoruz, fahiş fiyat artışının olup olmadığını da kontrol ediyoruz. Denetimlerimiz il düzeyinde rutin olarak her gün yapılmakta, vatandaştan gelen tüm şikayetler de tek tek değerlendirilmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Kurban Bayramı öncesi iş yerlerinde fiyat denetimi - Son Dakika

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