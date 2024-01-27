Bursa\'da Mağaza Açılışında İzdiham Yaşandı

BURSA'da, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Sabah saatlerinde toplanan kalabalık uzun kuyruklar oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. Satılacak eşyaların fiyatlarının ucuz olduğunu duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Uzun kuyruk oluşturanlar mağazaya girmek isteyince izdiham oluştu. Ankara Yolu Caddesi'nde olan mağazanın açılışında polis ekipleri mağaza çevresinde geniş güvenlik önemleri alırken, trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.