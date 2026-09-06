Bursa'da Mazot Dökülen Yolda 9 Araç Zincirleme Kaza Yaptı, 4 Yaralı Var - Son Dakika
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Bursa'da Mazot Dökülen Yolda 9 Araç Zincirleme Kaza Yaptı, 4 Yaralı Var

Bursa\'da Mazot Dökülen Yolda 9 Araç Zincirleme Kaza Yaptı, 4 Yaralı Var
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Bursa-İzmir kara yolunda TIR'ın deposundan sızan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 9 araç zincirleme kazaya karıştı, 4 kişi yaralandı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in makam aracının da karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı, trafik tek şeritten sağlandı.

BURSA'da yakıt deposu delinen TIR'dan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 9 araç, zincirleme kazaya karıştı. 4 kişinin yaralandığı kazada, araçlardan birinin Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in makam aracı olduğu belirtildi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bursa- İzmir kara yolu Nilüfer ilçesi kırsal Karacaoba Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmir yönüne giden 70 AAD 776 plakalı TIR'ın yakıt deposu delinince sızan mazot kara yoluna döküldü. Kayganlaşan yolda, zincirleme kaza meydana geldi. TIR'ın da aralarında olduğu 9 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ARACI DA KAZAYA KARIŞTI

Öte yandan Gölyazı'daki programına giden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in makam aracının da kazaya karışan araçlar arasında olduğu belirtildi. Kazayı yara almadan atlatan Özdemir'in olay yerine gelen başka bir araçla programına gittiği bildirildi.

Karayolları ekipleri, yolu yağ emici kum dökerek temizlerken, kaza nedeniyle kapanan trafik, araçların çekilmesiyle tek şeritten sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Mazot Dökülen Yolda 9 Araç Zincirleme Kaza Yaptı, 4 Yaralı Var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Mazot Dökülen Yolda 9 Araç Zincirleme Kaza Yaptı, 4 Yaralı Var - Son Dakika
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