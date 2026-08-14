Bursa\'da mobilya atölyesinde yangın

BURSA'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Fevzibey Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elyaf ve süngerlerin bulunduğu işletmedeki yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Mobilya imalathanesinde hasar meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.