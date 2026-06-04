Bursa\'da Mobilya Mağazasında Yangın

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde mobilya mağazasının deposunda çıkıp park halindeki otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında iş yerinin deposu ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir mobilya mağazasının deposunda saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun önünde park halindeki otomobile sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, deponun bitişiğindeki binalarda yaşayanlar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında mobilya mağazasının deposu ile alevlerin sıçradığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.