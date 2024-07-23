Bursa'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Orhangazi- Fındıklı yolunda, R.E.A. (17) yönetimindeki 16 BJM 377 plakalı motosiklet, yokuş aşağı inerken şarampole devrildikten sonra kayalıklara düştü.
Kazada, sürücü ve beraberindeki K.K. (17) ağır yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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