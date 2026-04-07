CHP'li İsimler Bursa'da Bozbey'in Tutuklanmasını Protesto Etti, Kayyım Atamasına Tepki Gösterdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması, belediye binası önünde CHP'li siyasetçilerin katılımıyla protesto edildi. Eyleme CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP PM Üyeleri Zeliha Aksaz Şahbaz ve Canan Taşer, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç katıldı.

CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş, yaptığı açıklamada, Bozbey'in hukuksuz şekilde tutuklandığını ve uygulamaların devam ettiğini belirtti. Valilik tarafından bildirilen takvime göre, 9 Nisan Perşembe saat 11.00'de belediye meclisinde başkan vekilliği için oylama yapılacağını, ancak sabah uyandıklarında kayyım atandığını gördüklerini söyledi. Kayyım atanabilmesi için seçimlerin 10 gün içinde yapılamaması veya engelleyici bir durum olması gerektiğini, ancak mecliste böyle bir unsur bulunmadığını vurguladı. Bu nedenle idari mahkemeye başvurarak kayyım kararının yürütmesinin durdurulmasını talep ettiklerini açıkladı.

Yeşiltaş, mesele artık hukuk meselesi olmadığını, Bursa halkının oylarıyla seçilmiş belediyeye çökme operasyonu olduğunu ifade etti. Hukukun anlamını yitirdiği bir süreçten geçildiğini belirterek, hukukun işlemesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini ve bu topraklarda tek bir kişi kalana kadar vazgeçmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, pazar günü sandık konulmasını ve Bursa halkının iradesine saygı gösterilmesini talep etti. Bozbey'in 20 yıldır oylarını artırarak geldiğini ve bundan korkulduğunu, hukuksuzluklara asla teslim olmayacaklarını ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 gün önce şafak operasyonuyla gözaltına alındı ve Cumartesi günü tutuklandı. Aynı gün İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Bozbey'in yerine başkanvekili seçilene kadar iş ve işlemleri yürütmek üzere Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bozbey'in yerine başkanvekili seçimi için 9 Nisan'da toplanacak.