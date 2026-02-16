Bursa'da Öğrencilere Maç Keyfi

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, il genelinde eğitim gören ve daha önce hiç maça gitmemiş, sosyal desteğe ihtiyacı olan 29 öğrenciyi, yanlarındaki 5 öğretmenle birlikte tribünde ağırladı. Öğrenciler, Bursaspor-Kırklareli karşılaşmasını izleme fırsatı bularak, unutamayacakları bir gün geçirdi. Çocukların ve gençlerin korunması, sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması ve güvenli bir gelecek inşa etmeleri adına İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, daha önce hiç maça gitmemiş ve sosyal desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen 29 öğrenci, yanlarındaki 5 öğretmenle birlikte, dün oynanan Bursaspor-Kırklarelispor karşılaşmasını tribünden izleme fırsatı yakaladı. Öğrenciler ve öğretmenler, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte takip etti. Polis ekipleri öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulundu. POLİS-GENÇLİK BAĞININ GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYORToplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikle; çocuklar ve gençler ile polis arasındaki bağın güçlendirilmesi, devlete olan aidiyet bilincinin artırılması, çocukların suç ve suç odaklarından uzak tutulması, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerinin desteklenmesi, eğitim ve yaşam başarılarının artırılması hedefleniyor. Bu tür sosyal projelerin, çocukların ve gençlerin topluma kazandırılmasında önemli rol oynadığı vurgulanırken, çalışmaların devam edeceği kaydedildi.