Kantinden yedikleri yiyecek öğrencileri hastanelik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kantinden yedikleri yiyecek öğrencileri hastanelik etti

Kantinden yedikleri yiyecek öğrencileri hastanelik etti
29.09.2025 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir ortaokulda kantinden şeker yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da bir ortaokulda kantinden şeker yiyen 9 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER ŞEKER YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki Hamzabey Ortaokulu'nda meydana geldi. Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşaması üzerine, okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbarla okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 öğrenci ambulansla, 5 öğrenci de ailelerinin isteği üzerine özel araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Zehirlenme, Güvenlik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kantinden yedikleri yiyecek öğrencileri hastanelik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler MİT’ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye’de operasyon Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon
Kütahya’nın Simav ilçesi beşik gibi En büyüğü 4 olmak üzere çok sayıda artçı deprem Kütahya'nın Simav ilçesi beşik gibi! En büyüğü 4 olmak üzere çok sayıda artçı deprem
Arsenal’e 906’da hayat öpücüğü Arsenal'e 90+6'da hayat öpücüğü
Caddede yürürken yorgun mermi ile sırtından vuruldu Caddede yürürken yorgun mermi ile sırtından vuruldu
Fenerbahçe’den Kadıköy’de kritik 3 puan Fenerbahçe'den Kadıköy'de kritik 3 puan
9 kişi kalan Gençlerbirliği, 901’de yıkıldı 9 kişi kalan Gençlerbirliği, 90+1'de yıkıldı

17:13
Türkiye’nin GÖKÇERİ balonu İsrail’i panikletti
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti
16:09
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray’dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız
15:01
Güllü’nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı
14:11
Avrupa pazarına açılan Togg’un Almanya’daki satış fiyatları belli oldu
Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu
13:57
Çin 6. nesil savaş uçağıyla yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi
Çin 6. nesil savaş uçağıyla yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi
13:29
Sumud Filosu’ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2025 17:16:44. #7.11#
SON DAKİKA: Kantinden yedikleri yiyecek öğrencileri hastanelik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.