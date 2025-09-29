Bursa'da bir ortaokulda kantinden şeker yiyen 9 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki Hamzabey Ortaokulu'nda meydana geldi. Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşaması üzerine, okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 öğrenci ambulansla, 5 öğrenci de ailelerinin isteği üzerine özel araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kantinden yedikleri yiyecek öğrencileri hastanelik etti
