Bursa'da Operasyon: 15 Hükümlü Yakalandı

BURSA merkezli 4 ilde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa, İstanbul, Yalova ve Kırklareli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Kasten öldürme', 'Gasp', 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan hükümlülerden 5'i Bursa'da, 7'si İstanbul'da, 2'si Yalova'da, 1'i Kırklareli'de yakalanarak gözaltına alındı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.
