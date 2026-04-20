Bursa\'da Rüşvet Davası Başladı

20.04.2026 23:59
Nilüfer Belediyesi'nde rüşvet ve imar kirliliği suçlamalarıyla 21 sanığın yargılanması başladı.

BURSA'da Nilüfer İlçe Belediyesinde rüşvet ve imar kirliliği suçlamalarıyla sürdürülen soruşturmada eski belediye başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Nilüfer Belediyende rüşvet ve imar kirliliği suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında 15 kişi tutuklandı. İddianamenin kabul edilmesiyle 15'i tutuklu 21 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Bursa 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Turgay Erdem, dönemin Nilüfer Belediyesi İmar Müdürü Ayşegül E., yapı denetim firması sahibi Tamer İ., mühendis Metin Yaşar Ç., bazı müteahhitler ve belediye çalışanlarının yanı sıra tutuksuz sanıklar da katıldı. Bugün ifadelerin alınmasıyla sürdürülen duruşma, yarına ertelendi.

Kaynak: DHA

nilüfer belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Bursa, Son Dakika

