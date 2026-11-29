'ÖLMEK İSTEMİYORUZ'

Bursa'nın Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde S.G.'nin boşanma aşamasındaki eşi Y.G.'ye, sığındığı ablasının evinde saldırdığı ortaya çıktı. Bir süredir ayrı bulunan ve eşi S.G. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Y.G., 2 çocuğuyla birlikte ablasının evine sığındı. Uzaklaştırma kararına rağmen baldızının evine giden S.G.'nin, eşi Y.G.'ye satırla cama saldırdığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

15 Temmuz 2026 tarihinden itibaren boşanma davası yürüttüklerini belirten Y.G., paylaştığı videoda "15 Temmuz'dan beri ailem olarak şahısla mücadele ediyoruz. Kendisinin uzaklaştırma kararı var. Her seferinde ihlal ediyor. Ben ve çocuklarım yaşamak istiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bana ve çocuklarıma yardımcı olmalarını istiyorum Ben ve çocuklarım ölmek istemiyoruz. Çocuklarımın eğitim hayatını mahvetti. Ölüm korkusundan dışarı çıkamıyorum. Hayatıma devam edip çalışamıyorum" dedi.