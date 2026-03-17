Bursa'da Sahte Alkol Operasyonu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

BURSA'da sahte alkol üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol ürettiği belirlenen 7 kişiyi takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda 3 bin 607 litre etil alkol ile 136 adet alkol aroma kiti ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.Ç., M.T., H.S. ve B.C.P. tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Haber: Mehmet İNAN- Kamera: BURSA/

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:46:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.