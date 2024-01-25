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Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 620 Parça Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 620 Parça Eser Ele Geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında M.K'nin evinde yapılan aramada 620 parça tarihi eser niteliğinde silah, eşya ve obje ele geçirdi. Aramada bulunan eserler arasında Arapça ve Farsça ibareler bulunan mühürler, metal yüzükler, kolyeler, sikkeler, silahlar, tahta objeler, tablolar, metal objeler, ahşap havanlar, tokmaklar, porselen objeler, toprak vazolar, kılıçlar ve bastonlar yer aldı. Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bursa\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 620 Parça Eser Ele Geçirildi
25.01.2024 - 12:59,  Güncelleme: 13:00
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Bursa'da, evinde yapılan aramalarda 620 parça tarihi eser niteliğinde silah, eşya ve obje ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında M.K'nin evinde çok sayıda parça olduğu bilgisine ulaştı.

Takibe alınan şüphelinin evinde yapılan aramada Arapça ve Farsça ibareler bulunan 403 mühür, 10 metal yüzük, 25 kolye, 21 sikke, iki silah, işlemeli 20 tahta obje, 5 tablo, 101 metal obje, deri su matarası, 9 ahşap havan, 4 tokmak, 8 porselen obje, iki toprak vazo, iki kılıç ve kını ile ahşap baston, bakır sini, musluklu güğüm gibi eserler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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