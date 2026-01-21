Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kenti Türk Bayraklarıyla Donattı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırının ardından kent genelinde belediyeye ait alanları Türk bayraklarıyla donattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik dün gerçekleştirilen saldırıyı kınamak için kent genelinde bayrak uygulaması başlattı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in talimatıyla başlatılan uygulama kapsamında belediye hizmet binaları, BursaRay istasyonları, belediye otobüsleri ve otoparklar ay-yıldızlı bayraklarla donatıldı.
