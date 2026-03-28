Bursa'da Unutulan Çanta Sahibine Ulaştırıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Unutulan Çanta Sahibine Ulaştırıldı

Bursa\'da Unutulan Çanta Sahibine Ulaştırıldı
28.03.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da medikal firmasında bulunan çanta, içindeki altın ve parayla sahibine teslim edildi.

Bursa'da bir medikal firmasında unutulan, içerisinde altın ve para bulunan çanta, polis ekiplerinin çalışmasıyla sahibine teslim edildi.

Osmangazi ilçesindeki bir medikal firmasının çalışanları, işletmede bir çanta buldu.

Çalışanlardan Ayşe Er, mesai arkadaşlarıyla birlikte çantayı açıp kontrol ettiğinde içerisinde altın ve para olduğunu gördü.

Er, çantayı Çarşı Polis Merkezi ekiplerine teslim etti.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bölgeden geçen araçların plakalarını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu çantanın sahibine ulaşıldı.

İçerisinde 7 Cumhuriyet altını, 2 Reşat altını, altın zincir ve 82 bin 200 lira nakit para bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

Ayşe Er, AA muhabirine, çantayı fark edip muhafaza altına aldıklarını söyledi.

Sahibinin ortaya çıkmaması üzerine çantayı alıp polis merkezine teslim ettiklerini söyleyen Er, şöyle konuştu:

"Medikal firmamıza bugün alışveriş için gelen bir teyzemiz koltuğun üzerinde çantasını unutmuş. Bunu da arkadaşım fark etti. Akşam üzerine kadar gelen olmadığı için çantayı açıp içerisindeki kutuları görünce doğrudan polise başvuruda bulunduk. Kamera kayıtlarından aracın plakasını tespit ettik. Plakadan sahibine ulaşıldı. Kaybettiğinin hala farkında değildi. Polislerin sayesinde fark etti ve almaya geldi. Çalışan arkadaşlarımız da ben de bu konularda duyarlıyız. Telefon kalıyor, çanta kalıyor. Ulaşabilirsek ulaşıyoruz. Ulaşamazsak kendileri gelip alabiliyorlar."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Unutulan Çanta Sahibine Ulaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

11:40
Resmen sıraya girdiler Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
10:57
Aleyna Kalaycıoğlu’nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu Resmen olacakları anlatmış
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 11:43:48. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Unutulan Çanta Sahibine Ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.