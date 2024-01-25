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Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen K.Y'nin adresine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 17 kilogram uyuşturucu çoğaltımında kullanılan madde, hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve 290 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bursa\'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı
25.01.2024 - 11:09,
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Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen K.Y'nin adresine, teknik ve fiziki takibin ardından baskın yaptı.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 17 kilogram uyuşturucu çoğaltımında kullanılan madde, hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 290 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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