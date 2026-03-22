Bursa\'da Yangın: 1 Kişi Kurtarıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 07:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer'de bir dairede çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı, sağlık durumu iyi.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, mahsur kalan 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Kıvılcam Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı apartmanı tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangının çıktığı dairede mahsur kalan 1 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yanan dairede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 07:20:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.