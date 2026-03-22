Bursa'da Yangın Korkusu - Son Dakika
Bursa'da Yangın Korkusu

Bursa\'da Yangın Korkusu
22.03.2026 09:48
Nilüfer'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer'de bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Kızılcıklı Mahallesi Turna Sokak'ta 5 katlı binanın 5'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce binada bulunanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde oksijen takviyesi yapıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da Yangın Korkusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da Yangın Korkusu - Son Dakika
