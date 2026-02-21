Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 şüphelinin organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yönettiğini tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıların tamamı yakalandı.
Polis adreslerde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyale el koydu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?