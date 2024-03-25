Bursa'daki dolandırıcılık olayının şüphelileri Bolu'da yakalandı - Son Dakika
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Bursa'daki dolandırıcılık olayının şüphelileri Bolu'da yakalandı

Bursa\'daki dolandırıcılık olayının şüphelileri Bolu\'da yakalandı

Bursa'da gerçekleşen dolandırıcılık olayının şüphelileri, Bolu'da 500 gram ziynet eşyası ile birlikte yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi ve şüpheliler ile ziynet eşyaları Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

25.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
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Bursa'daki dolandırıcılık olayının şüphelileri 500 gram ziynet eşyası ile Bolu'da yakalandı.

Bursa'da dolandırıcılık yapan 2 şüphelinin Bolu'da olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler İ.K. ve Ö.K'yi dolandırıcılık olayından elde ettikleri 500 gram ağırlığındaki ziynet eşyası ile yakaladı.

Şüpheliler ve ziynet eşyaları işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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