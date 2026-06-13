Bursa'daki Kırmızı Panda Yavruları 1 Yaşında - Son Dakika
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Bursa'daki Kırmızı Panda Yavruları 1 Yaşında

13.06.2026 11:13
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde doğan kırmızı panda yavruları Ay ve Güneş, 1 yaşına girdi.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde geçen yıl dünyaya gelen kırmızı panda yavruları 1 yaşına girdi.

Osmangazi ilçesinde 206 bin 600 metrekare alanda 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisiyle hayvanlar için doğal yaşam alanı ve barınakları bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, 123 türde 1123 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Aslan, kaplan, leopar, sırtlan ve akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru ve iguana gibi türlerden sakinleri bulunan hayvanat bahçesi, her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan tesisin sakinlerinden, ana vatanı Himalayalar olan kırmızı pandalar, ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği hayvanlar arasında yer alıyor.

EAZA Avrupa Nesli Tehlike Altındaki Türler Üreme Programı (EEP) kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, geçen yıl haziran ayında kırmızı panda çiftinden 2 sağlıklı yavru dünyaya geldi.

Elma, armut, yulaf, mısır gevreği, muz, bambu gibi karışımlarla özel olarak beslenen yavrular, aşırı sıcak ya da soğuk havalarda, kendileri için özel hazırlanan klimalı odalarda barınıyor.

"Ay" ve "Güneş" isimli kırmızı pandaların doğum günü, görevlilerce özel karışımlarla pasta şeklinde hazırlanan mamayla kutlandı.

"Ortalama yılda bir kez ürüyorlar"

Bakıcı Yasin Yurtlu, AA muhabirine, kırmızı pandaların doğal yaşam alanlarının Himalayalar olduğunu söyledi.

Bu türün yüksek kesimlerde, bambu ağaçlarının sık olduğu yerlerde yaşadıklarını belirten Yurtlu, "kızıl panda" olarak da bilinen kırmızı pandaların ılıman iklimi sevdiğini dile getirdi.

Yurtlu, kırmızı pandaların Bursa'da, doğal yaşam alanını aratmayan bir ortamda barındıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"2 yavrumuz oldu, 1 yaşına girdiler. İsimleri Ay ve Güneş. Bugün onların doğum günü. Maalesef nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan biri de bunlar. Elimizden geldiğince nesillerini devam ettirmeye çalışıyoruz. Onlara en iyi ortamı ayarlayıp sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde hayatlarına devam etmeleri için elimizden geldiğince özenli davranıyoruz."

Kırmızı pandalar için doğum gününe özel, yulaf, mısır gevreği, elma, armut gibi malzemelerden oluşan pasta şeklinde mama hazırladıklarını belirten Yasin Yurtlu, "Kışın çok daha aktifler. Yazın daha sakin oluyorlar. Ortalama yılda bir kez ürüyorlar. Üreme süreleri ise 134 gün. Sıcağı çok fazla sevmedikleri için kapalı bir alanları var. Burada klimalı odalarında yaşamlarına devam ediyorlar. Hem yazın hem de kışın özel olarak bakımları devam ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'daki Kırmızı Panda Yavruları 1 Yaşında - Son Dakika

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