Bursa'daki Uçak Kazası Davası Devam Ediyor
Bursa'daki Uçak Kazası Davası Devam Ediyor

12.03.2026 16:26
Bursa'da 4 yıl önceki uçak kazasında sanıkların yargılanmasına devam edildi, duruşma eylüle ertelendi.

Bursa'da yaklaşık 4 yıl önce yerleşim bölgesine tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu, eğitim pilotu Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili hakkında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklar sivil havacılık firmasının sahibi sanık Fevzi A, uçak teknisyeni Mustafa K. ve kazanın olduğu dönemde belediyeye bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinde (BURULAŞ) Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cüneyt A. katıldı.

Ayrıca kazada hayatını kaybeden pilotların yakınları ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanıklardan Fevzi A, uçağın kalkış videosunun bilirkişi tarafından incelenmesini istedi.

Mustafa K. ise olay günü uçağa takılan ve perde olarak tabir edilen düzeneğin basit olmadığını ve izin gerektirdiğini ifade etti.

Olayda sanık, kurum ya da bazı kişilerin kusurunun bulunup bulunmadığının tespiti için bilirkişi kurulundan istenen raporun beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eylül ayına erteledi.

Bursa'da 25 Nisan 2022'de Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokağı'nda iki katlı bir binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüş, parçalanarak alev almıştı. Kazada eğitim pilotu Furkan Otkum (29) ve öğrenci pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmiş, yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Olayda ayrıca iki araç yanmış, iki evde de hasar meydana gelmişti.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Fevzi A, Mustafa K. ve Cüneyt A, hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Pilot, Bursa, Kaza

