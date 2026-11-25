Bursa Gemlik'te müstakil ev yangınında 90 yaşındaki kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Gemlik'teki Şahinyurdu Mahallesi'nde bulunan müstakil evde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından evde yapılan incelemede 90 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu ve Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Şahinyurdu Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemelerde Halil Çiçek'in (90) cansız bedeni bulundu.
Çiçek'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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