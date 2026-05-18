Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Nesli Tehlikede Türler Korunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Nesli Tehlikede Türler Korunuyor

18.05.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Hayvanat Bahçesi, nesli tehlikedeki karıncayiyen ve kızıl panda yavrularını koruyor.

(BURSA) - Bursa Hayvanat Bahçesi'nde nesli tehlike altındaki dev karıncayiyen ve kızıl panda türleri korunuyor. Türkiye'de yalnızca Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan dev karıncayiyenlerin dünyaya gelen yavruları, uzman ekiplerin gözetiminde büyütülüyor.

Yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 123 türden 1123 hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi, nesli tehlike altındaki türler için umut oluyor.

Hayvanat Bahçesi'nde kısa bir süre önce dünyaya gelen iki karıncayiyen ve iki kızıl panda yavrusu, uzman veteriner hekimler ve bakım ekiplerinin gözetiminde büyütülüyor.

Gelişimini tamamlayan yavruların, ilerleyen süreçte uluslararası koruma ve tür devamlılığı programları kapsamında Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği üyesi bir hayvanat bahçesine gönderilmesi planlanıyor. Böylece kontrollü üretim programlarına katkı sağlanarak, nadir türlerin genetik çeşitliliğinin korunması ve dünya genelindeki popülasyonlarının artırılması hedefleniyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi yönetimi, yalnızca ziyaretçilere ev sahipliği yapmadıklarını, aynı zamanda nesli tehlike altındaki türlerin korunması, doğa eğitimi ve toplumsal farkındalık çalışmalarında da aktif rol üstlendiklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Nesli Tehlikede Türler Korunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Galatasaray’ın efsaneleri, UEFA Kupası’nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi Galatasaray'ın efsaneleri, UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig’e yükseldi 52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 17:05:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Nesli Tehlikede Türler Korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.