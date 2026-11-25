Bursa İnegöl'de 6 katlı mobilya imalathanesinde yangın! Çıkış nedeni araştırılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 6 katlı mobilya imalathanesinde saat 08.00 sıralarında yangın başladı. İtfaiye ekipleri, 1'inci kattaki alevleri 1 saatlik çalışmayla söndürdü; diğer katlara sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 6 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde faaliyet gösteren 6 katlı mobilya imalathanesinin 1'inci katında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede katı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının diğer katlara sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler, alevleri 1 saatte söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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