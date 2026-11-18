Bursa İnegöl'de Ankara-Bursa kara yolunda otomobilin çarptığı 32 yaşındaki kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ankara-Bursa kara yolunda otomobilin çarptığı 32 yaşındaki kişi ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren kişiyle ilgili otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi öldü.
Ankara-Bursa kara yolunun Huzur Mahallesi mevkisinde Sait Ö. yönetimindeki 16 ARC 48 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Çağcı'ya (32) çarptı.
Durumun bildirilmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Çağcı, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA
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