Bursa İnegöl'de motosiklet kazasında yaralanan Davut Ezim hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa İnegöl'de motosiklet kazasında yaralanan Davut Ezim hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl\'de motosiklet kazasında yaralanan Davut Ezim hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 Eylül'de iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücülerden Davut Ezim, kazadan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan Ezim, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden Davut Ezim (61), 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 12 Eylül'de saat 15.00 sıralarında, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi 28'inci ve 24'üncü sokakların kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ali M. (40) yönetimindeki 16 BPC 593 plakalı motosiklet ile Davut Ezim idaresindeki plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. İki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ezim, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ali M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavisi süren Davut Ezim, kazadan 5 gün sonra, bu sabah, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin polis ekiplerinin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma HastanesiEğitim ve Araştırma HastanesiTrafik KazalarıMotosikletİnegölGüncelEylülBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Yunanistan’a sert çıkış Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunanistan'a sert çıkış
Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme Azmettirenler de hesap verecek Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek
Kassam Tugayları’na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 12:39:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de motosiklet kazasında yaralanan Davut Ezim hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement