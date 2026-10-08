Bursa İnegöl'de vinçle çarpışan motosikletteki Mustafa Can Öztürk 5 gün sonra öldü - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de vinçle çarpışan motosikletteki Mustafa Can Öztürk 5 gün sonra öldü

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Bursa İnegöl\'de vinçle çarpışan motosikletteki Mustafa Can Öztürk 5 gün sonra öldü
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Bursa İnegöl'de 3 Ekim'de motosiklet ile sepetli vincin çarpıştığı kazada yaralanan Mustafa Can Öztürk, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet sürücüsü Kemal Derviş hayatını kaybetmiş, vincin sürücüsü Burhan Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü Kemal Derviş'in (21) öldüğü kazada yaralanan Mustafa Can Öztürk (19) de 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 3 Ekim'de saat 22.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu Deydinler Kavşağı'nda meydana geldi. Çevre yolunda seyir halindeki Kemal Derviş yönetimindeki 16 BVN 117 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu Sokak'tan çıkan Burhan Ö. (49) idaresindeki 16 ASJ 927 sepetli vinçle çarpıştı. Motosikletin sürücüsü, vincin üzerine düşerken, beraberindeki arkadaşı Mustafa Can Öztürk ise yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kemal Derviş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Mustafa Can Öztürk ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, vincin şoförü Burhan Ö.'yü gözaltına aldı. Burhan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi süren Mustafa Can Öztürk de kazadan 5 gün sonra, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıKemal DervişCan ÖztürkMotosiklet3. SayfaGüncelİnegölBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de vinçle çarpışan motosikletteki Mustafa Can Öztürk 5 gün sonra öldü - Son Dakika
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