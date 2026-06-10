Bursa Lisesi'nden Dünya Kupası Marşı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Milli Futbol Takımı beste yarışmasında Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin besteleyip seslendirdiği "Bizim Çocuklar" adlı eserin birinci seçildiğini belirterek, emeği geçenleri ve yarışmaya katılanları kutladı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı A Milli Futbol Takımı beste yarışması sonucuna ilişkin videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir milletin heyecanı, gençlerimizin sesiyle daha da büyüyor. A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik edecek marşı belirlemek amacıyla düzenlediğimiz beste yarışmasında, halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin besteleyip seslendirdiği 'Bizim Çocuklar' adlı eser birinci oldu. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi, danışman öğretmenlerimizi ve yarışmaya katılan genç sanatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. Milli takımımıza güç verecek bu güzel eserin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."