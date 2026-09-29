Bursa Mudanya\'da motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralanıp hastaneye sevk edildi

Bursa Mudanya'da motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralanıp hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya'da saat 18.00 sıralarında iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi; kazada sürücü ağır yaralandı. İlk müdahalesi Mudanya Devlet Hastanesi'nde yapılan sürücü, durumunun ağır değerlendirilmesi üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
BURSA'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı
Kaza, saat 18.00 sıralarında Güzelyalı Yalı Mahallesi Piri Reis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İ.K. yönetimindeki 16 AOC 194 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan İ.K, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun ağır olduğu değerlendirilen İ.K., Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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