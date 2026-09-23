Bursa Nilüfer'de 10 katlı apartmanın 6. katındaki yangın söndürüldü; yaralanan olmadı - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de 10 katlı apartmanın 6. katındaki yangın söndürüldü; yaralanan olmadı

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Bursa Nilüfer\'de 10 katlı apartmanın 6. katındaki yangın söndürüldü; yaralanan olmadı
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Bursa Nilüfer'de 10 katlı apartmanın 6. katında saat 20.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bina sakinleri tahliye edilirken evde kimsenin olmadığı ve yaralanan bulunmadığı öğrenildi.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki 10 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıktı. Apartmandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina sakinlerini tahliye ederken yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı, olayda yaralanan ya da etkilenen olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa Nilüfer'de 10 katlı apartmanın 6. katındaki yangın söndürüldü; yaralanan olmadı - Son Dakika
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