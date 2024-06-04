Bursa Orhaneli'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa Orhaneli'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Bursa Orhaneli\'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına karadan 18 arazöz, 48 araç ve yaklaşık 400 personel ile müdahale edilirken, havadan da 4 helikopter ve 4 uçakla destek sağlanıyor. Yangının yerleşim yerlerine uzak olması ve rüzgarın etkisi nedeniyle ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve yangının çıkış nedeninin henüz net olmadığını belirtti.

04.06.2024 17:39
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İlçenin Topuk mevkisinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, karadan 18 arazöz, 48 araç ve yaklaşık 400 personelle söndürme çalışmasını yürütüyor. Havadan yapılan çalışmalara ise 4 helikopter ve 4 uçakla destek sağlanıyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine uzak, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

"4 helikopter, 4 uçağın olması bizim açımızdan çok büyük bir avantaj"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Demirtaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 13.00 civarlarında Orhaneli'nin Topuk Mahallesi'nde yangın çıktığını söyledi.

Söndürme çalışmalarının çok hızlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Demirtaş, "Yaklaşık 100 hektar genişliğinde bir alan. 4 helikopter, 4 tane de uçağımız var. Yaklaşık 400 personelle müdahale ediyoruz. Şu an nispeten çok şükür daha iyiyiz. Vatandaşlarımızla beraber orman teşkilatımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, jandarmamız hep birlikte çok şükür bu yangını söndürmek için gayret ediyoruz. İnşallah en kısa zaman içinde de bu yangını kontrol altına alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Yangının yerleşim yerlerine uzaklığına ilişkin Demirtaş, "Uzaklık var ama biz tedbirlerimizi alıyoruz. İnşallah en yakın zamanda sürdürmek için gayret ediyoruz. Şu an 4 tane helikopter, 4 tane uçağın olması bizim açımızdan çok büyük bir avantaj. İnşallah en kısa süre içinde bu yangını kontrol altına alacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Demirtaş, yangının çıkış nedeniyle ilgili net bilginin olmadığına işaret ederek, "Çıkış nedenini yangından sonra araştıracağız ama tabii son günlerde malumunuz hava sıcaklıkları birdenbire çok arttı. Ondan olabileceğini düşünüyoruz. Yine de araştıracağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa Orhaneli'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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